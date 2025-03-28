Україна втратила майже $1 трлн через агресію Росії з 2014 року – Офіс президента

Від початку військової агресії Росії в 2014 році загальні збитки, завдані Україні, можуть досягти трильйона доларів.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, інформує Укрінформ.

Збитки від агресії РФ

"Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила Росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в 589 мільярдів доларів", — зауважила Мудра.

За словами експертів, унаслідок щоденних ударів Росії по українській території реальна сума збитків продовжує зростати.

Одна з консервативних оцінок вказує, що з початку війни у 2014 році загальні збитки можуть досягти 1 трильйона доларів, при цьому йдеться про десятки тисяч загиблих.

Про реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у Гаагзі.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Додамо, під кінець 2024 року збитки, завдані енергетичному сектору України внаслідок атак з боку Російської Федерації, перевищили відмітку у $20 млрд.

Нагадаємо, за розрахунками Світового банку, прямі збитки в агросекторі склали – 11,2 млрд доларів. Окремим пунктом, 700 млн доларів — затрати на зрошення та водні ресурси.

На сьогодні вартість відновлення медичної інфраструктури України після війни складає $19,4 мільярда.