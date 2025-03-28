Война нанесла экологический ущерб Украине почти на €85 млрд

В результате боевых действий в Украине зафиксировано более 8 тысяч случаев экологических повреждений, а общий размер нанесенного окружающей среде ущерба уже приближается к 85 миллиардам евро.

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Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

"Работа по этому направлению длится 24/7 уже четвертый год. Сегодня мы понимаем, что последствия российской вооруженной агрессии касаются не только Украины, но всего континента", — подчеркнула министр.

Ущерб окружающей среде в цифрах

Общий ущерб окружающей среде Украины из — за войны уже приближается к 85 миллиардам евро. Зафиксировано более 8 тысяч случаев экологических повреждений.

В результате боевых действий в воздух выброшено более 230 миллионов тонн углерода, а четверть территории страны остается заминированной и загрязненной боеприпасами.

Кроме того, 850 тысяч гектаров лесов находятся в оккупации или в зоне активных боевых действий.

О разрушении и поддержке ЕС

Министр добавила, что новым серьезным вызовом для Украины и ее международных партнеров стали последствия удара российского дрона по защитной оболочке Арки конфайнмента Чернобыльской АЭС.

Это сооружение было построено при активном участии государств ЕС, но теперь его целостность оказалась под угрозой. Инцидент не только повлек за собой масштабные разрушения и нуждается в значительных финансовых ресурсах для восстановления, но и создает серьезную ядерную угрозу для всего европейского континента.

Еврокомиссар по окружающей среде, водной устойчивости и конкурентной циркулярной экономике Ессика Русвелл во время заседания заверила, что Евросоюз продолжит поддержку наших инициатив по документированию убытков и международных судов по разрушению окружающей среды в результате боевых действий.

Также Украина может рассчитывать на помощь по развитию евроинтеграционных инициатив.

Министры ряда европейских стран, включая Литву, Латвию, Германию, Чехию, Польшу, Румынию, Швецию, Финляндию, Бельгию, Данию, Хорватию, Эстонию, Италию, Испанию и Австрию, выразили поддержку Украине и готовность сотрудничать в сфере экологии.

Они уже оказали значительную материальную, техническую и экспертную помощь и настроены продолжать действующие проекты и инициировать новые, подытожила министр.

Ранее сообщалось, что с начала военной агрессии России в 2014 году общий ущерб, нанесенный Украине, может достичь триллиона долларов.