Війна завдала екологічних збитків Україні майже на €85 млрд

Внаслідок бойових дій в Україні зафіксовано понад 8 тисяч випадків екологічних пошкоджень, а загальний розмір завданих довкіллю збитків вже наближається до 85 мільярдів євро.

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Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

"Робота за цим напрямком триває 24/7 уже четвертий рік. Сьогодні ми розуміємо, що наслідки російської збройної агресії стосуються не тільки України, але й усього континенту", - наголосила міністр.

Збитки довкіллю в цифрах

Загальні збитки довкіллю України через війну вже наближаються до 85 мільярдів євро. Зафіксовано понад 8 тисяч випадків екологічних пошкоджень.

Унаслідок бойових дій у повітря викинуто понад 230 мільйонів тонн вуглецю, а чверть території країни залишається замінованою та забрудненою боєприпасами.

Крім того, 850 тисяч гектарів лісів перебувають в окупації або в зоні активних бойових дій.

Про руйнування та підтримку ЄС

Міністр додала, що новим серйозним викликом для України та її міжнародних партнерів стали наслідки удару російського дрону по захисній оболонці Арки конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Ця споруда була зведена за активної участі держав ЄС, але тепер її цілісність опинилася під загрозою. Інцидент не лише спричинив масштабні руйнування та потребує значних фінансових ресурсів для відновлення, а й створює серйозну ядерну загрозу для всього європейського континенту.

Єврокомісар з питань навколишнього середовища, водної стійкості і конкурентної циркулярної економіки Єссіка Русвелл під час засідання запевнила, що Євросоюз продовжить підтримку наших ініціатив з документування збитків та міжнародних судів щодо руйнування довкілля внаслідок бойових дій.

Також Україна може розраховувати на допомогу у розвитку євроінтеграційних ініціатив.

Міністри низки європейських країн, зокрема Литви, Латвії, Німеччини, Чехії, Польщі, Румунії, Швеції, Фінляндії, Бельгії, Данії, Хорватії, Естонії, Італії, Іспанії та Австрії, висловили підтримку Україні та готовність співпрацювати у сфері екології.

Вони вже надали значну матеріальну, технічну та експертну допомогу й налаштовані продовжувати діючі проєкти та ініціювати нові, підсумувала міністр.

Раніше повідомлялось, що від початку військової агресії Росії в 2014 році загальні збитки, завдані Україні, можуть досягти трильйона доларів.