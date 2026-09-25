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ЄС закликав Британію запровадити мита на китайські електромобілі

електромобіль
ЄС закликав Британію запровадити мита на китайські електромобілі / Freepik

Брюссель попередив Велику Британію про необхідність підвищити імпортні мита на китайські автомобілі та тісніше узгоджувати власну торговельну політику з європейською. Це необхідно, якщо Лондон прагне уникнути обмежень політики "Зроблено в Європі", що загрожує вдарити по ключовому експорту країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Financial Times.

У відповідь на тижні лобіювання Лондона щодо надання британській продукції рівних прав із європейською, посадовці ЄС заявили, що найкращим рішенням став би вступ країни до Митного союзу ЄС. 

Це зняло б ризики використання Британії як транзитного каналу, через який дешеві китайські товари можуть потрапляти на ринок Європи в обхід загальних мит. Водночас британський уряд наполягає на збереженні "червоних ліній" і відмовляється від повернення до єдиного ринку чи митного союзу.

Дилема для британського автопрому

На відміну від Брюсселя, який ще у 2024 році запровадив компенсаційні мита на китайські електромобілі до 45%, Велика Британія тоді не стала вводити аналогічні збори. У результаті китайські виробники зайняли вже 16% британського ринку нових авто цього року.

Керівництво автоконцернів побоюється наслідків такої розбіжності:

  • глава європейського підрозділу компанії Nissan Массіміліано Мессіна попередив, що Британія ризикує перетворитися на коридор для проникнення китайських машин до ЄС, та закликав скоригувати тарифну політику;
  • запровадження мит створить проблему для Лондона, який прагне залучати інвестиції з КНР — зокрема угоду щодо виробництва автомобілів компанії Chery на заводі Nissan у Сандерленді;
  • синхронізація з протекціоністськими заходами ЄС обмежить отримані після Brexit свободи Великої Британії та спровокує подорожчання авто для місцевих споживачів.

Загроза для хімічної галузі та сталі

Подібна криза розгортається і в хімічній індустрії, яка потерпає від дешевого китайського імпорту. Цього місяця ЄС вирішив відстежувати експорт діоксиду титану з Великої Британії після того, як британські регулятори дозволили найбільшому китайському виробнику викупити збанкрутілий завод у Тіссайді.

Крім того, Велика Британія вже була змушена неохоче повторити крок ЄС, подвоївши мита на імпорт сталі до 50% і вдвічі скоротивши квоти для боротьби з надлишком виробничих потужностей, переважно спричиненим Китаєм. Експерти вказують, що протистояння з Пекіном несе ризики для торговельних відносин, адже китайська влада очікує повного захисту прав своїх інвесторів у Британії.

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.

Автор:
Максим Кольц
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