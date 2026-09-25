ЕС призвал Британию ввести пошлины на китайские электромобили

Брюссель предупредил Великобританию о необходимости повысить импортные пошлины на китайские автомобили и уже согласовывать собственную торговую политику с европейской. Это необходимо, если Лондон стремится избежать ограничений политики "Сделано в Европе", что грозит ударить по ключевому экспорту страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Financial Times.

В ответ на неделе лоббирования Лондона о предоставлении британской продукции равных прав с европейской, чиновники ЕС заявили, что лучшим решением стало бы вступление страны в Таможенный союз ЕС.

Это сняло бы риски использования Британии в качестве транзитного канала, через который дешевые китайские товары могут попадать на рынок Европы в обход общих пошлин. В то же время, британское правительство настаивает на сохранении "красных линий" и отказывается от возвращения к единому рынку или таможенному союзу.

Дилемма для британского автопрома

В отличие от Брюсселя, который в 2024 году ввел компенсационные пошлины на китайские электромобили до 45%, Великобритания тогда не стала вводить аналогичное собрание. В результате китайские производители заняли уже 16% британского рынка новых авто в этом году.

Руководство автоконцернов опасается последствий такого расхождения:

глава европейского подразделения компании Nissan Массимилиано Мессина предупредил, что Британия рискует превратиться в коридор для проникновения китайских машин в ЕС и призвал скорректировать тарифную политику;

введение пошлин создаст проблему для Лондона, который стремится привлекать инвестиции из КНР — в частности, соглашение о производстве автомобилей компании Chery на заводе Nissan в Сандерленде;

синхронизация с протекционистскими мерами ЕС ограничит полученные после Brexit свободы Великобритании и спровоцирует подорожание авто для местных потребителей.

Угроза для химической отрасли и стали

Подобный кризис разворачивается и в химической индустрии, страдающей от дешевого китайского импорта. В этом месяце ЕС решил отслеживать экспорт диоксида титана из Великобритании после того, как британские регуляторы позволили крупнейшему китайскому производителю выкупить обанкротившийся завод в Тиссайде.

Кроме того, Великобритания уже была вынуждена неохотно повторить шаг ЕС, удвоив пошлины на импорт стали до 50% и вдвое сократив квоты для борьбы с избытком производственных мощностей, преимущественно вызванным Китаем. Эксперты указывают, что противостояние с Пекином несет риски для торговых отношений, ведь китайские власти ожидают полной защиты прав своих инвесторов в Британии.

Напомним, ранее ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.