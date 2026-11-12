ЕС и Британия отложат 10% пошлины на электромобили, чтобы не проиграть рынок Китая

Европейский Союз и Великобритания готовятся отсрочить введение 10-процентной пошлины на торговлю электромобилями, которая должна была заработать с 1 января 2027 года. Европейские автопроизводители ранее предупреждали, что этот тариф сделает их продукцию неконкурентоспособной на фоне экспансии китайских брендов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

По данным осведомленных источников издания, Брюссель уже проводит консультации с представителями отрасли по переносу новых правил, и Лондон поддерживает этот шаг. Ожидается, что предметные переговоры между сторонами начнутся после саммита ЕС - Великобритания, запланированного на 20 ноября.

Соглашение о Brexit, которое вступило в силу в 2021 году, предполагало постепенное повышение требований к локализации производства аккумуляторов в Европе для сохранения беспошлинной торговли. Однако развитие европейского производства батарей и химических компонентов происходит медленнее, чем ожидалось, и большинство моделей до сих пор оснащается аккумуляторами и материалами из Азии. Это уже второй перенос так называемых правил происхождения – ранее стороны отложили их с 2024 на 2027 год.

По оценкам Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), без отсрочки под действие 10% пошлины в 2027 году попали бы около 82% из 520 тысяч легковых и коммерческих электромобилей общей стоимостью около 17,9 млрд. евро.

Ассоциация призвала отложить более жесткие требования к сбору аккумуляторных блоков до 2030 года, а требования к использованию катодных материалов европейского производства — к 2032 году, поскольку пошлины вытесняют европейские бренды с британского рынка в пользу производителей из КНР.

Какие варианты рассматривает Еврокомиссия

Против отсрочки активно выступает химическая промышленность ЕС, компании которой уже инвестировали миллионы евро в европейское производство катодных материалов и опасаются падения спроса. Чтобы сбалансировать интересы сторон, Европейская комиссия предлагает более короткий переходный период, чем просит бизнес:

обычная отсрочка введения новых требований на один год;

двухлетний переходный план с механизмом взаимозачета, позволяющий производителям компенсировать экспорт электрокаров с неевропейскими батареями продажами моделей с локализованными аккумуляторами на внутреннем рынке.

Взаимозависимость автомобильных рынков остается критической: годовой объем автомобильной торговли между ЕС и Великобританией составляет 80 млрд. евро. По данным отчета LSE Consulting для британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), несмотря на инвестиции в размере 72 млрд евро в европейское производство батарей и электрокаров с 2017 года, регион до сих пор импортирует около двух третей литий-ионных аккумуляторов, а собственная производственная база Британии.

При этом на ЕС приходится 60% британского автоэкспорта, а 30% экспорта Евросоюза идет именно в Великобританию, являющуюся крупнейшим покупателем европейских электромобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС призвал Британию ввести пошлины на китайские электромобили. Брюссель предупредил Лондон о необходимости повысить импортные тарифы на авто из КНР и согласовывать торговую политику с европейской во избежание ограничений политики "Сделано в Европе".