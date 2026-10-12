ЕС ограничит импорт китайских гибридных автомобилей до 350 тысяч в год

Европейский Союз ограничит импорт китайских гибридных автомобилей на уровне 350 тысяч машин в год. Защитная мера вступит в силу уже с 1 декабря.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Лимит в 350 тысяч автомобилей будет действовать в течение первого года, после чего будет ежегодно увеличиваться на 6%, начиная со второго года применения. Ограничения будут действовать четыре года, в течение которых стороны обязуются соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Для соответствия принципу недискриминации ВТО ограничение будет касаться всего импорта гибридов, а не только из Китая. В то же время квота КНР будет не меньше квоты любого другого источника импорта гибридов. Спикер Европейской комиссии пока не дал комментариев.

Условия соглашения и исключения

Договоренность будет распространяться как на обычные гибридные электромобили, так и на гибридные плагины:

ограничение охватит все источники импорта в ЕС, включая государства, с которыми блок имеет соглашение о свободной торговле;

исключение сделают для членов Европейской экономической зоны, Украины, Кении и развивающихся стран-членов с незначительными долями импорта;

пока неизвестно, будут ли пошлины на поставку свыше квот или ставки будут действовать как жесткий количественный лимит.

Параллельно Китай упразднит пошлины на отдельные автозапчасти и вдвое снизит сборы на обувь, мороженое и оливковое масло. Эти меры будут действовать временно и покроют европейский экспорт стоимостью около 4 миллиардов евро.

Стороны также обсудят смягчение экспортного контроля и лицензирования по поставкам редкоземельных элементов и постоянных магнитов и договорились обмениваться данными о своих экспортных ограничениях. Послы ЕС в целом приветствовали результаты, назвав их началом процесса возобновления торгового баланса.

Кризис автопрома и дефицит торговли

Китайские автопроизводители, такие как Chery Automobile Co., существенно нарастили поставки в ЕС из-за спада на собственном рынке — к августу импорт подскочил почти на три четверти, что усугубило кризис европейских компаний. Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz Group AG в третьем квартале упали на 8%, Volkswagen AG в прошлом месяце снизил прогноз прибыли, а BMW AG объявил подобное предупреждение в июне.

Продажи китайских гибридов выросли, в частности, потому, что они избежали пошлин ЕС на электромобили в 2024 году — в августе на них приходилась четверть европейских продаж гибридов.

Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович заявил, что торговый дефицит блока, превышающий 1 миллиард евро в день, является целой горой вызовов для ЕС, ощущаемого в каждом государстве-члене, и требует восстановления равных условий, затронутых глобальным избытком производственных мощностей.

Лидеры ЕС обсудят вопросы гибридов в четверг в Брюсселе. Франция и Германия настаивают на расширении экономических полномочий блока для ответа на торговые войны и расследовании субсидированного импорта химии и пластмасс. Торговый дефицит блока из КНР в прошлом году достиг 360 миллиардов евро. До конца года Еврокомиссия представит инструменты для диверсификации поставок и исправления дисбаланса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить поставки гибридных авто на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.

Впоследствии Европейский Союз заявил о достижении договоренности с Китаем о сдерживании экспорта миллионов гибридов и плагин-гибридов в блок. Это решение открыло перспективу уменьшения китайских поставок более чем вдвое и создало потенциальное торговое перемирие перед встречей лидеров ЕС.