ЕС и Китай договорились сократить экспорт гибридных автомобилей более чем вдвое

Европейский Союз заявил, что Китай сократит экспорт миллионов гибридных автомобилей в блок. Это создает потенциальное торговое перемирие перед встречей лидеров ЕС на следующей неделе, где будут обсуждаться дальнейшие действия по Пекину.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович в пятницу в Пекине заявил журналистам, что стороны достигли совместного понимания сдерживания экспорта Китаем гибридов и плагин-гибридов в ЕС, что открывает перспективу сокращения экспорта более чем вдвое.

Шефчович сделал это заявление после двух дней переговоров с министром коммерции Китая Ван Веньтао, призванным продемонстрировать прогресс перед саммитом ЕС в четверг. В течение выходных торговый комиссар ЕС проинформирует послов о соглашении, что даст столицам возможность оценить, достаточно ли этого для приостановки призывов к новым расследованиям, тарифам и ответным мерам.

Соглашение будет действовать следующие четыре года, однако ни одна из сторон не привела деталей того, как будет сдерживаться экспорт. Ранее Bloomberg сообщал, что ЕС готовил защитные меры, обычно использующие тарифы для сдерживания импорта сверх определенного объема. После заявления индекс Stoxx 600 Automobiles&Parts вырос примерно на 2%, а среди лидеров роста оказались D'ieteren Group и Renault SA.

Торговый дефицит и переговоры сторон

Стремительный рост продаж китайских гибридов стал символом недовольства Европы политикой Пекина, но это лишь часть общей проблемы:

лидеры ЕС обеспокоены торговым дефицитом, превысившим 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) в день;

европейская сторона требует от Китая прекратить наполнять континент субсидированными дешевыми товарами, подрывающими местную промышленность;

Франция и Германия настаивают, что в случае отсутствия изменений ЕС должен изучить новые полномочия по блокированию доступа Китая к рынку.

Шефчович подчеркнул, что прибыл с четкой целью начать восстановление баланса в торговых отношениях между ЕС и Китаем, отметив, что торговый дефицит является целой горой вызовов для Евросоюза. Он добавил, что Китай расширит доступ к рынку некоторых европейских товаров и будет работать над ускорением выдачи лицензий на экспорт редкоземельных элементов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудит дальнейшие шаги с лидерами ЕС во время встречи в Брюсселе. Следующая встреча Шефчовича с Ван Веньтао состоится до января, а еще один раунд переговоров запланирован на март.

В заявлении Министерства коммерции Китая отмечено, что стороны подтвердили свою приверженность как ключевых торговых партнеров надлежащему урегулированию разногласий по правилам ВТО, поддержанию стабильных двусторонних экономических и торговых связей и предоставлению им большей сбалансированности.

Причины роста экспорта и позиции Парижа и Берлина

Продажи китайских гибридных автомобилей выросли в частности из-за того, что они избежали тарифов ЕС на электромобили в 2024 году. В августе автомобили китайского производства составили около четверти европейских продаж гибридов.

Накануне переговоров на этой неделе Франция и Германия призвали ЕС существенно расширить свои экономические полномочия по ответным мерам и даже рассмотреть возможность разрыва торговых связей с субъектами, начинающими торговые войны. Две крупнейшие экономики Европы также хотят, чтобы ЕС расследовал, вредит ли субсидированный импорт химическому сектору и производству пластика.

Усиление позиции отражает рост понимания Европой того, что торговый дефицит с Китаем, достигший в прошлом году 360 миллиардов евро, подрывает местную промышленность. В то же время Китай все больше полагается на этот экспорт для поддержания собственного роста. Пекин заранее предупредил ЕС о недопустимости принятия протекционистских мер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЕС призвал Китай добровольно ограничить экспорт гибридных автомобилей. Европейский Союз обратился в Китай с предложением добровольно сократить экспорт гибридных автомобилей на европейский рынок в рамках договоренностей для предотвращения новой торговой войны.