ЄС та Китай домовилися скоротити експорт гібридних автомобілів більш ніж удвічі

Європейський Союз заявив, що Китай скоротить експорт мільйонів гібридних автомобілів до блоку. Це створює потенційне торговельне перемир'я перед зустріччю лідерів ЄС наступного тижня, де обговорюватимуть подальші дії щодо Пекіна.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Торговий комісар ЄС Марош Шефчович у п'ятницю в Пекіні заявив журналістам, що сторони досягли спільного розуміння щодо стримування експорту Китаєм гібридів і плагін-гібридів до ЄС, що відкриває перспективу скорочення експорту більш ніж удвічі.

Шефчович зробив цю заяву після двох днів переговорів із міністром комерції Китаю Ван Веньтао, покликаних продемонструвати прогрес перед самітом ЄС у четвер. Протягом вихідних торговий комісар ЄС поінформує послів про угоду, що дасть столицям можливість оцінити, чи достатньо цього для призупинення закликів до нових розслідувань, тарифів і заходів у відповідь.

Угода діятиме наступні чотири роки, проте жодна зі сторін не навела деталей того, як саме стримуватиметься експорт. Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄС готував захисні заходи, які зазвичай використовують тарифи для стримування імпорту понад певний обсяг. Після заяви індекс Stoxx 600 Automobiles & Parts зріс приблизно на 2%, а серед лідерів зростання опинилися D'ieteren Group та Renault SA.

Торговельний дефіцит та переговори сторін

Стрімке зростання продажів китайських гібридів стало символом невдоволення Європи політикою Пекіна, але це лише частина загальної проблеми:

лідери ЄС занепокоєні торговельним дефіцитом, який перевищив 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) на день;

європейська сторона вимагає від Китаю припинити наповнювати континент субсидованими дешевими товарами, які підривають місцеву промисловість;

Франція та Німеччина наполягають, що у разі відсутності змін ЄС має вивчити нові повноваження для блокування доступу Китаю до ринку.

Шефчович наголосив, що прибув із чіткою метою — розпочати відновлення балансу в торговельних відносинах між ЄС та Китаєм, зазначивши, що торговельний дефіцит є цілою горою викликів для Євросоюзу. Він додав, що Китай розширить доступ до ринку для деяких європейських товарів і працюватиме над прискоренням видачі ліцензій на експорт рідкоземельних елементів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорить подальші кроки з лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі. Наступна зустріч Шефчовича з Ван Веньтао відбудеться до січня, а ще один раунд переговорів запланований на березень.

У заяві Міністерства комерції Китаю зазначено, що сторони підтвердили свою відданість як ключових торговельних партнерів належному врегулюванню розбіжностей за правилами СОТ, підтримці стабільних двосторонніх економічних і торговельних зв'язків та наданню їм більшої збалансованості.

Причини зростання експорту та позиція Парижа і Берліна

Продажі китайських гібридних автомобілів зросли зокрема через те, що вони уникнули тарифів ЄС на електромобілі у 2024 році. У серпні автомобілі китайського виробництва становили близько чверті європейських продажів гібридів.

Напередодні переговорів цього тижня Франція та Німеччина закликали ЄС суттєво розширити свої економічні повноваження щодо заходів у відповідь і навіть розглянути можливість розриву торговельних зв'язків із суб'єктами, які розпочинають торговельні війни. Дві найбільші економіки Європи також хочуть, щоб ЄС розслідував, чи шкодить субсидований імпорт хімічному сектору та виробництву пластику.

Посилення позиції відображає зростання розуміння Європою того, що торговельний дефіцит із Китаєм, який торік досяг 360 мільярдів євро, підриває місцеву промисловість. Водночас Китай дедалі більше покладається на цей експорт для підтримки власного зростання. Пекін завчасно попередив ЄС щодо неприпустимості ухвалення протекціоністських заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити експорт гібридних автомобілів на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.