ЄС обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів до 350 тисяч на рік

Європейський Союз обмежить імпорт китайських гібридних автомобілів на рівні 350 тисяч машин на рік. Захисний захід набуде чинності вже з 1 грудня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Ліміт у 350 тисяч автомобілів діятиме протягом першого року, після чого щорічно збільшуватиметься на 6%, починаючи з другого року застосування. Обмеження діятимуть чотири роки, упродовж яких сторони зобов'язуються дотримуватися правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Для відповідності принципу недискримінації СОТ обмеження стосуватиметься всього імпорту гібридів, а не лише з Китаю. Водночас квота КНР буде не меншою за квоту будь-якого іншого джерела імпорту гібридів. Речник Європейської комісії наразі не надав коментарів.

Умови угоди та винятки

Домовленість поширюватиметься як на звичайні гібридні електромобілі, так і на плагін-гібриди:

обмеження охопить усі джерела імпорту до ЄС, включно з державами, з якими блок має угоду про вільну торгівлю;

виняток зроблять для членів Європейської економічної зони, України, Кенії та країн-членів СОТ, що розвиваються, із незначними частками імпорту;

наразі невідомо, чи застосовуватимуться мита на постачання понад квоти, чи ставки діятимуть як жорсткий кількісний ліміт.

Паралельно Китай скасує мита на окремі автозапчастини та вдвічі знизить збори на взуття, морозиво й оливкову олію. Ці заходи також діятимуть тимчасово і покриють європейський експорт вартістю близько 4 мільярдів євро.

Сторони також обговорять пом'якшення експортного контролю та ліцензування щодо постачання рідкоземельних елементів і постійних магнітів та домовилися обмінюватися даними щодо своїх експортних обмежень. Посли ЄС загалом привітали результати, назвавши їх початком процесу відновлення торговельного балансу.

Криза автопрому та дефіцит торгівлі

Китайські автовиробники, такі як Chery Automobile Co., суттєво наростили поставки до ЄС через спад на власному ринку — до серпня імпорт підскочив майже на три чверті, що посилило кризу європейських компаній. Продажі легкових авто Mercedes-Benz Group AG у третьому кварталі впали на 8%, Volkswagen AG минулого місяця знизив прогноз прибутку, а BMW AG оголосив подібне попередження у червні.

Продажі китайських гібридів зросли зокрема тому, що вони уникнули мит ЄС на електромобілі у 2024 році — у серпні на них припадала чверть європейських продажів гібридів.

Торговий комісар ЄС Марош Шефчович заявив, що торговельний дефіцит блоку, який перевищує 1 мільярд євро на день, є цілою горою викликів для ЄС, що відчувається в кожній державі-члені, і вимагає відновлення рівних умов, порушених глобальним надлишком виробничих потужностей.

Лідери ЄС обговорять питання гібридів у четвер у Брюсселі. Франція та Німеччина наполягають на розширенні економічних повноважень блоку для відповіді на торговельні війни та розслідуванні щодо субсидованого імпорту хімії і пластмас. Торговельний дефіцит блоку з КНР торік сягнув 360 мільярдів євро. До кінця року Єврокомісія представить інструменти для диверсифікації постачань та виправлення дисбалансу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЄС закликав Китай добровільно обмежити експорт гібридних автомобілів. Європейський Союз звернувся до Китаю з пропозицією добровільно скоротити постачання гібридних авто на європейський ринок у межах домовленостей для запобігання новій торговельній війні.

Згодом Європейський Союз заявив про досягнення домовленості з Китаєм щодо стримування експорту мільйонів гібридів та плагін-гібридів до блоку. Це рішення відкрило перспективу зменшення китайських постачань більш ніж удвічі та створило потенційне торговельне перемир'я перед зустріччю лідерів ЄС.