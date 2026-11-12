RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Готівковий курс:

USD

46,26

46,11

EUR

51,50

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Тернопіль може отримати до €9 млн кредиту на опалення та громадський транспорт

Вулиця Генерала Тарнавського в Тернополі, тролейбус
Громадський транспорт Тернополя може отримати фінансування від ЄБРР / Вікіпедія

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надати Тернополю кредит до €9 млн. Гроші спрямують на підтримку міських підприємств теплопостачання та громадського транспорту, зокрема на оплату поточних витрат, ремонт і технічне обслуговування.

Як пише Dilo, про це йдеться в описі проєкту на сайті фінустанови.

"Проєкт відіграватиме важливу контрциклічну роль, допомагаючи місту зберегти основні послуги та підтримувати стійкість у період виняткових економічних та безпекових викликів, з особливим акцентом на забезпеченні надійного постачання послуг теплопостачання протягом майбутнього опалювального сезону", — визначено в цілях проєкту. 

Як місто планує використати кредит

Фінансування передбачає основний транш у розмірі €6 млн. Ще до €3 млн місто зможе отримати додатково.

Проєкт входить до програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування". Кошти мають допомогти комунальним підприємствам оплачувати поточну роботу, ремонтувати обладнання та підтримувати системи опалення і громадський транспорт у робочому стані.

Частину кредитного ризику покриватиме гарантія Європейського Союзу. Вона надається в межах програми муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) та Інвестиційної програми для України (UIF).

За даними ЄБРР, у Тернополі проживає близько 226 тис. людей, зокрема приблизно 28 тис. внутрішньо переміщених осіб. Кредит має допомогти місту забезпечувати комунальними послугами жителів, переселенців, бюджетні установи та бізнес.

Тернопіль уже співпрацює з ЄБРР у проєктах модернізації централізованого теплопостачання та розвитку тролейбусного транспорту.

Нагадаємо, Київ отримає від ЄБРР кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю сучасних енергоефективних вагонів метро, а також спеціального обладнання для їхнього технічного обслуговування і діагностики. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності