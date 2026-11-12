Тернопіль може отримати до €9 млн кредиту на опалення та громадський транспорт

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надати Тернополю кредит до €9 млн. Гроші спрямують на підтримку міських підприємств теплопостачання та громадського транспорту, зокрема на оплату поточних витрат, ремонт і технічне обслуговування.

Як пише Dilo, про це йдеться в описі проєкту на сайті фінустанови.

"Проєкт відіграватиме важливу контрциклічну роль, допомагаючи місту зберегти основні послуги та підтримувати стійкість у період виняткових економічних та безпекових викликів, з особливим акцентом на забезпеченні надійного постачання послуг теплопостачання протягом майбутнього опалювального сезону", — визначено в цілях проєкту.



Як місто планує використати кредит

Фінансування передбачає основний транш у розмірі €6 млн. Ще до €3 млн місто зможе отримати додатково.

Проєкт входить до програми ЄБРР "Забезпечення стійкості та джерел засобів для існування". Кошти мають допомогти комунальним підприємствам оплачувати поточну роботу, ремонтувати обладнання та підтримувати системи опалення і громадський транспорт у робочому стані.

Частину кредитного ризику покриватиме гарантія Європейського Союзу. Вона надається в межах програми муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR) та Інвестиційної програми для України (UIF).

За даними ЄБРР, у Тернополі проживає близько 226 тис. людей, зокрема приблизно 28 тис. внутрішньо переміщених осіб. Кредит має допомогти місту забезпечувати комунальними послугами жителів, переселенців, бюджетні установи та бізнес.

Тернопіль уже співпрацює з ЄБРР у проєктах модернізації централізованого теплопостачання та розвитку тролейбусного транспорту.

Нагадаємо, Київ отримає від ЄБРР кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю сучасних енергоефективних вагонів метро, а також спеціального обладнання для їхнього технічного обслуговування і діагностики.