Тернополь может получить до €9 млн кредита на отопление и общественный транспорт

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставить Тернополю кредит до €9 млн. Деньги будут направлены на поддержку городских предприятий теплоснабжения и общественного транспорта, в частности на оплату текущих расходов, ремонт и техническое обслуживание.

Как пишет Dilo, об этом говорится в описании проекта на сайте финучреждения.

"Проект будет играть важную контрциклическую роль, помогая городу сохранить основные услуги и поддерживать устойчивость в период исключительных экономических и вызовов безопасности, с особым акцентом на обеспечении надежной поставки услуг теплоснабжения в течение будущего отопительного сезона", — определено в целях проекта.



Как город планирует использовать кредит

Финансирование предусматривает основной транш в размере €6 млн. Еще до €3 млн. город сможет получить дополнительно.

Проект входит в программу ЕБРР "Обеспечение устойчивости и источников средств к существованию". Денежные средства должны помочь коммунальным предприятиям оплачивать текущую работу, ремонтировать оборудование и поддерживать системы отопления и общественный транспорт в рабочем состоянии.

Часть кредитного риска будет покрываться гарантией Европейского Союза. Она предоставляется в рамках программы муниципальной, инфраструктурной и промышленной устойчивости (MIIR) и инвестиционной программы для Украины (UIF).

По данным ЕБРР, в Тернополе проживает около 226 тыс. человек, в том числе около 28 тыс. внутренне перемещенных лиц. Кредит должен помочь городу обеспечивать коммунальные услуги жителей, переселенцев, бюджетные учреждения и бизнес.

Тернополь сотрудничает с ЕБРР в проектах модернизации централизованного теплоснабжения и развития троллейбусного транспорта.

Напомним, Киев получит от ЕБРР кредит в размере 50 млн. евро на закупку современных энергоэффективных вагонов метро, а также специального оборудования для их технического обслуживания и диагностики.