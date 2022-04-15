Українське громадянство Медведчука не завадить обміняти його на українських військових, - генпрокурор

Українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде на заваді можливості його обміну з Росією на українських полонених.

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Про це в ефірі телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"Якщо громадянин України дає згоду на такий обмін, то такий обмін є абсолютно можливим... Давайте подивимося, як рухатиметься. Чи захочуть росіяни собі Медведчука та чи захоче Медведчук на такий обмін. Теоретично ми думаємо, що захоче. А далі вже дивитимемося технічний бік цього процесу", — додала вона.

При цьому Венедиктова зазначила, що для того, щоб Медведчука спочатку засудити в Україні, існують "технічні особливості". Можливо, його спочатку потрібно буде обміняти, а потім уже заочно судити. Водночас генпрокурор зазначила — Медведчуку після його втечі має бути змінено запобіжний захід на утримання під вартою.

"Те, що Медведчук втік, означає, що тепер у нього однозначно має змінитися запобіжний захід. Якщо раніше були якісь можливості домашнього арешту, то сьогодні зрозуміло, що тут має бути утримання під вартою", - наголосила Венедиктова.

Нагадаємо, Служба безпеки України успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа від партії ОПЗЖ Медведчука увечері 12 квітня.

Зеленський запропонував Росії обміняти його на українських полонених. Але у Кремлі вже заявили, що Медведчук є іноземним політичним діячем і не має стосунку до війни.

Також у Кремлі заявили, що Медведчук не є громадянином Росії, і Кремль не впевнений, що Медведчук хоче, щоб його обмінювали на українських полонених.