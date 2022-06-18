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Ще п'ятеро українців звільнили з полону, - ГУР МО
Сьогодні, 18 червня, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів черговий обмін полоненими з російською стороною за формулою 5 на 5.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Додому повернулися п'ятеро українців.
Зазначається, що всі звільнені – цивільні особи, , яких незаконно утримували окупаційні війська.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них під час окупації Гостомелю.
Також вдалося повернути тіло одного загиблого захисника України.
"Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців продовжується", - зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, 17 червня українського парамедика Юлію Паєвську ("Тайра") звільнили з російського полону, яка знаходилася там із березня цього року.