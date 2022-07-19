Рада проголосовала за принудительную национализацию Новокраматорского машзавода

Верховная Рада рекомендовала безотлагательно принять меры правового режима военного положения по принудительному отчуждению имущества ЧАО "Новокраматорский машиностроительный завод" (Краматорск, Донецкая область).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кабинету министров с целью обеспечения неотложных потребностей государства в секторе безопасности и обороны (в том числе оборонно-промышленном комплексе) парламент поручил безотлагательно обеспечить взаимодействие с уполномоченным субъектом по принятию мер по национализации завода.

За соответствующий проект постановления №7566 проголосовало 316 депутатов, ни один не был против, двое воздержались: это внефракционные мажоритарщики с Донбасса Виктория Гриб и Муса Магомедов, баллотировавшиеся в Раду от "Оппозиционного блока".

Читайте также Категория Происшествия Война Война Оккупанты обстреляли Краматорск

Автором же документа, внесенного лишь накануне, 17 июля, является член фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев. Принятое постановление вступит в силу со дня опубликования.

В пояснительной записке к нему инициатор указывает, что НКМЗ является крупнейшим в Европе предприятием тяжелого машиностроения, сосредоточенным на изготовлении уникальных машин и оборудования и одним из крупнейших специализированных предприятий Украины в принципе.

"В настоящее время стало известно об угрозе потери производственных мощностей НКМЗ в связи с возможным захватом его российским агрессором", - отмечает Арьев.

Читайте также Категория Происшествия Война Война Оккупанты нанесли удар по Краматорску

Он отмечает, что оборудование НКМЗ может быть задействовано в кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса при производстве крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения, в частности для скорейшего закрытия насущной потребности артиллерий.

В связи, подчеркивает нардеп, очень важно не допустить захвата оборудования врагом, сохранить и использовать его во благо Украины.

Отметим, что по данным на сайте самого предприятия, оно имеет 25 цехов, занимает площадь 328 га. Численность персонала составляет 8,8 тысячи человек. Годовые мощности его металлургического производства составляют 253 тысячи тонн жидкой стали, 45 тысяч тонн стального литья, 35 тысяч тонн чугунного литья, 105 тысяч тонн поковки из слитков, а мощности механообработки – 140 тысяч тонн в год.

НКМЗ в настоящее время принадлежит семье вице-президента и бывшего гендиректора завода Георгия Скударя, а именно его дочерям Галине Савенко и Елене Яковлевой.

После полномасштабного российского военного вторжения в Украину в конце февраля завод сообщил, что его руководство решило временно прекратить работу предприятия и законсервировать его.

Отметим, что по состоянию на 19 июля НКМЗ находится примерно в 20 километрах к югу от линии фронта, которая в ближайшем месте проходит по реке Северский Донец.