Рада проголосувала за примусову націоналізацію Новокраматорського машзаводу

Верховна Рада рекомендувала невідкладно вжити заходів правового режиму воєнного стану щодо примусового відчуження майна ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (Краматорськ, Донецька область).

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Кабінету міністрів з метою забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки і оборони (в тому числі обороннопромисловому комплексі) парламент доручив невідкладно забезпечити взаємодію з уповноваженим суб'єктом щодо вжиття заходів з націоналізації заводу.

За відповідний проєкт постанови №7566 проголосувало 316 депутатів, жоден не був проти, двоє утрималися: це позафракційні мажоритарники з Донбасу Вікторія Гриб та Муса Магомедов, що балотувалися до Ради від "Опозиційного блоку".

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Автором же документу, внесеного лише напередодні, 17 липня, є член фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв. Прийнята постанова набере чинності з дня опублікування.

У пояснювальній записці до неї ініціатор вказує, що НКМЗ є найбільшим у Європі підприємством важкого машинобудування, зосередженим на виготовленні унікальних машин й обладнання, та одним з найбільших спеціалізованих підприємств України в принципі.

"На даний момент стало відомо про загрозу втрати виробничих потужностей НКМЗ у зв’язку з можливим захопленням його російським агресором", - зазначає Ар'єв.

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Він зазначає, що устаткування НКМЗ може бути задіяне в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах калібру 122 мм.

У зв’язку, підкреслює нардеп, дуже важливо не допустити захоплення обладнання ворогом, зберегти та використати його на благо України.

Зазначимо, що за даними на сайті самого підприємства, воно має 25 цехів, займає площу 328 га. Чисельність персоналу становить 8,8 тисячі людей. Річні потужності його металургійного виробництва становлять 253 тисячі тонн рідкої сталі, 45 тисяч тонн сталевого лиття, 35 тисяч тонн чавунного лиття, 105 тисяч тонн поковки зі злитків, а потужності механообробки – 140 тисяч тонн на рік.

НКМЗ наразі належить родині віцепрезидента та колишнього гендиректора заводу Георгія Скударя, а саме його дочкам Галині Савенко та Олені Яковлєвій.

Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну в кінці лютого завод повідомив, що його керівництво вирішило тимчасово припинити роботу підприємства та законсервувати його.

Зазначимо, що станом на 19 липня НКМЗ перебуває приблизно у 20 кілометрах на південь від лінії фронту, що у найближчому місці пролягає о річці Сіверській Донець.