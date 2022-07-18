Оккупанты нанесли удар по Краматорску

Утром 18 июля оккупанты нанесли удар из РСЗО по Краматорску. Об этом на Facebook написал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Громкое утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже с РСЗО", — написал он.

Напомним, Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки на Донецком направлении отбили штурм российской армии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка. В частности, все попытки штурмов в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара украинские воины также свели на нет – захватчики с потерями отошли.