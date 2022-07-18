ВСУ отбили штурмы россиян на Донецком и Авдеевском направлениях: оккупанты с потерями отошли

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки на Донецком направлении отбили штурм российской армии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка. В частности, все попытки штурмов в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара украинские воины также свели на нет – захватчики с потерями отошли.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на Северском направлении россияне проводили воздушную разведку и артобстрелы позиций ВСУ в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В то же время на Харьковском направлении оккупанты мешают продвижению украинских войск в сторону госграницы, а также обстреляли районы Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиаудары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении противник обстрелял населенные пункты Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменном, Григорьевке, Ивано-Дарьевке, Спорном и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка ВСУ успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки, Пречистовка. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки.

Все попытки штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли. Также противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар возле Потемкиного. Также россияне вели воздушную разведку БПЛА. В частности, в северо-западной части Черного моря корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство.

Напомним, в Херсонской области войска РФ активно меняют места дислокации, переходя туда, где они могут "прикрыться" мирными жителями. Такие решения противник принимает на фоне сообщений о "массированном контрнаступлении ВСУ".