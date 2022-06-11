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На Донбассе за Украину погиб первый доброволец из Чехии

чехия
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил о гибели гражданина Чехии на войне в Украине. Как передают České noviny, мужчина погиб в боях с российской армией на Донбассе 10 июня.

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"Могу подтвердить, что в Украине погиб один чешский гражданин, что это произошло в Донецкой области", - сказал Липавский журналистам. По имеющейся информации, это первый погибший чешский доброволец из вступивших в ряды Вооруженных сил Украины.

По словам чешского министра, МИД изучает обстоятельства гибели мужчины, находится на связи с украинскими властями и пытается связаться с семьей погибшего, тело которого 12 июня должны перевезти в Харьковскую область.

Согласно информации из социальных сетей, погибший был жителем города Тршебич. Чешское телевидение заявило, что он погиб от попадания минометного снаряда и что несколько месяцев работал на Украине.

Отмечается, что в мае 103 чешских добровольцев получили официальное разрешение от президента Милоша Земана вступить в ряды украинской армии, однако сколько чехов реально попали в ВСУ, неизвестно. Преследовать чешских добровольцев за участие в иностранном вооруженном конфликте власти Чехии не будут.

В чешском МИД, по словам Липавского, нет даже общего понимания о том, сколько выходцев из Чехии сейчас находится в Украине. При это он констатировал, что сообщение с Украиной работает, пограничные переходы открыты, а посольство его страны в Киеве также работает. Однако едущих в ​​Украину МИД продолжает предупреждать, что они это делают на свой страх и риск.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов