На Донбасі за Україну загинув перший доброволець із Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про загибель громадянина Чехії на війні в Україні. Як повідомляють České noviny, чоловік загинув у боях з російською армією на Донбасі 10 червня.

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"Можу підтвердити, що в Україні загинув один чеський громадянин, що це сталося в Донецькій області", - сказав Ліпавський журналістам. За наявною інформацією, це перший загиблий чеський доброволець, які вступили до лав Збройних сил України.

За словами чеського міністра, МЗС вивчає обставини загибелі чоловіка, перебуває на зв'язку з українською владою та намагається зв'язатися із сім'єю загиблого, тіло якого 12 червня мають перевезти до Харківської області.

За інформацією із соціальних мереж, загиблий був жителем міста Тршебіч. Чеське телебачення заявило, що він загинув від попадання мінометного снаряда і кілька місяців працював в Україні.

Зазначається, що у травні 103 чеських добровольців отримали офіційний дозвіл від президента Мілоша Земана вступити до лав української армії, проте скільки чехів реально потрапили до ЗСУ, невідомо. Переслідувати чеських добровольців за участь в іноземному збройному конфлікті влада Чехії не буде.

У чеському МЗС, за словами Липавського, немає навіть загального розуміння, скільки вихідців із Чехії зараз перебуває в Україні. При цьому він констатував, що сполучення з Україною працює, прикордонні переходи відкриті, а посольство його країни у Києві також працює. Проте МЗС тих, хто їде в Україну, продовжує попереджати, що вони це роблять на свій страх і ризик.

Джерело фото: ua.depositphotos.com