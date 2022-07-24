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Россияне пытались с разных направлений захватить Бахмут, но ВСУ отбросили оккупантов назад - Генштаб
Армия Российской Федерации пыталась с разных направлений осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС в Донецкой области. Однако, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинские воины снова отбросили оккупантов назад.
На Волынском и Полесском направлениях белорусская армия продолжает выполнять задачи усиления охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.
На Северском направлении враг обстрелял населенные пункты Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Также периодически ведет воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении россияне нанесли удар по населенным пунктам Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи и Победа.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Славянском направлении противник обстрелял районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.
На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты задействовали БпЛА.
В частности, российская армия пытается с разных направлений осуществить наступление на Бахмут и завладеть территорией Углегорской ТЭС, но украинские воины снова отбросили оккупантов назад. Также оккупанты обстреляли населенные пункты Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовали штурмовую и армейскую авиацию.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в населенных пунктах Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
На Южнобужском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.
Напомним, 23 июля около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Предварительно известно о двух раненых, среди них 16-летний парень, получивший осколочное ранение.