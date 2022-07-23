Число погибших из-за обстрела аэродрома и железной дороги у Кропивницкого увеличилось до трех, 19 ранены

В результате ракетных обстрелов инфраструктурных объектов возле Кропивницкого погибли по меньшей мере три человека и еще 19 получили ранения. Об этом сообщил в соцсетях начальник Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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По словам чиновника, их жизни ничего не угрожает, всем была оказана квалифицированная медицинская помощь. Ранее же Райкович сообщил о трех погибших и 16 раненых.

"Имеем в настоящее время точную информацию о трех погибших и 16 раненых. Среди них есть один военный и двое сотрудников ведомственной охраны. Медики сразу начали оказывать всю необходимую помощь. Жизни раненых ничего не угрожает", - сказал он.

По словам Райковича, спасательные и пиротехнические службы оперативно приступили к работе, аварийные бригады облэнерго довольно быстро возобновили электроснабжение, и в Кропивницком свет и вода уже есть везде.

"Мы видим, насколько враг коварен, поэтому снова и снова призываю всех жителей области не игнорировать сирены и немедленно спускаться в случае опасности в объекты укрытия", - призвал он.

Напомним, что ранним утром 23 июля российские войска нанесли массированный удар по окрестностям Кропивницкого восемью ракетами "Калибр" морского базирования и пятью ракетами Х-22, выпущенными из самолета Ту-22М3. В частности, есть попадания в военный аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци".

Райкович сначала заявлял об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрела, а также о том, что без электричества оказалась "часть одного из микрорайонов".

Напомним, что российская армия уже обстреливала аэродром "Канатово" 12 марта. Как сообщал тогда Райкович, в результате этого погибли семь человек и была разрушена инфраструктура объекта.