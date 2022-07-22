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СБУ арестовала дополнительные активы Медведчука и Марченко, которыми управляли из России
По инициативе Службы безопасности Украины были арестованы дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Решением суда наложен арест на:
- корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен;
- банковские счета на 1,3 миллиона гривен;
- два земельных участка площадью 3 и 5 га;
- помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.
По данным СБУ, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности. Схема заключалась в заведении средств из российских банков на зарегистрированное в Украине ООО, владельцем которого является гражданин РФ.
"Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые по ряду украинских компаний принадлежат Оксане Марченко", - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители обнаружили, что управление ими осуществлялось с РФ и установили весь перечень этих субъектов. Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины
- ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, Лычаковский районный суд Львова наложил арест на имущество подозреваемого в государственной измене народного депутата Виктора Медведчука, обнаруженного в процессе проведения обыска в доме. В частности, под арест попали картины, вагон-ресторан, вазы, серебряные подстаканники и прочее.