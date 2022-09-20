Украина вернула тела 25 павших защитников

Украина в рамках очередной передачи тел погибших военных 20 сентября вернула тела еще 25 своих защитников. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины", - сказано в сообщении.

Согласно ему, процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, в рамках сотрудничества с Красным Крестом Украине удалось вернуть тела 566 погибших защитников.