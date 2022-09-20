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Суспільство
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Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Україна в межах чергового передання тіл загиблих військових 20 вересня повернула тіла ще 25 своїх захисників. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих воїнів. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та інших силових структур України", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, в рамках співпраці з Червоним Хрестом Україні вдалося повернути тіла 566 загиблих захисників.

Автор:
Степан Крьока