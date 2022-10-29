Україна повернула з полону 52 українця

29 жовтня відбувся ще один обмін полоненими між Україної та країною-агресором РФ, у результаті якого додому повернулося 52 українця. Серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на "Азовсталі", на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат", - зазначив Єрмак.

За його словами, серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - підкреслив Єрмак.

Він наголосив, що також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання Президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат - наші вдома. Повернемо всіх", - зауважив Єрмак.

Як зазначають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Нагадаємо, 26 жовтня українська сторона повернула з російського полону 10 захисників України.

З початку повномасштабного вторгнення Україна і РФ провели 28 обмінів. Українська сторона звільнила з російського полону 978 осіб, з яких 99 цивільних.