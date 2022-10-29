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Україна повернула з полону 52 українця
29 жовтня відбувся ще один обмін полоненими між Україної та країною-агресором РФ, у результаті якого додому повернулося 52 українця. Серед визволених - ті, хто був полонений окупантами в Маріуполі, на "Азовсталі", на Харківщині, Донеччині, у Бучі на Київщині, на острові Зміїний та на ЧАЕС.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей - офіцерів, медиків, сержантів та солдат", - зазначив Єрмак.
За його словами, серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - підкреслив Єрмак.
Він наголосив, що також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.
"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання Президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат - наші вдома. Повернемо всіх", - зауважив Єрмак.
Як зазначають у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.
Нагадаємо, 26 жовтня українська сторона повернула з російського полону 10 захисників України.
З початку повномасштабного вторгнення Україна і РФ провели 28 обмінів. Українська сторона звільнила з російського полону 978 осіб, з яких 99 цивільних.