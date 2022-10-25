Україна повернула тіла 25 полеглих захисників

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, в регіонах України працюють регіональні центри уповноваженого зі зниклих безвісти. Зв'язатися з ними можна декількома способами:

за номером гарячої лінії: 0 800 339 247;

у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21;

можна зателефонувати безпосередньо уповноваженому за номером (099) 792-01-26.

Зазначимо, 11 жовтня Україна повернула тіла 62 загиблих українських захисників.