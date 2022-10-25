Украина вернула тела 25 погибших защитников

Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряду силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, в регионах Украины работают региональные центры уполномоченного по пропавшим без вести. Связаться с ними можно несколькими способами:

по номеру горячей линии: 0800339247;

в выходные дни сообщения принимаются у Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21;

можно позвонить непосредственно уполномоченному по номеру (099) 792-01-26.

Отметим, 11 октября Украина вернула тела 62 погибших украинских защитников.