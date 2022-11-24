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Україна повернула з російського полону ще 50 військових (ВІДЕО)

Україна повернула з російського полону ще 50 військових (ВІДЕО)
Фото: Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Черговий обмін полоненими відбувся між Україною та Росією у четвер, 24 листопада. З російського полону вдалося повернути 50 українських військових.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, серед звільнених 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 - прикордонників, 2 з ТРо.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", - зазначив Єрмак.

Фото 2 — Україна повернула з російського полону ще 50 військових (ВІДЕО)

Він наголосив, що Київ продовжує працювати над звільненням з полону всіх.

Служба безпеки показала кадри з обміну полоненими 24 листопада.

Нагадаємо, черговий обмін полоненими відбувся між Україною і РФ 23 листопада, додому повернулися 35 військових та одна цивільна людина. 

Автор:
Ніна Комащенко