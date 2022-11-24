Украина вернула из российского плена еще 50 военных (ВИДЕО)

Очередной обмен пленными состоялся между Украиной и Россией в четверг, 24 ноября. Из российского плена удалось вернуть 50 украинских военных.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди освобожденных 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – пограничников, 2 из ТРо.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что Киев продолжает работать над освобождением из плена всех.

Служба безопасности показала кадры по обмену пленными 24 ноября.

Напомним, очередной обмен пленными произошел между Украиной и РФ 23 ноября, домой вернулись 35 военных и один гражданский.