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Общество
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Украина вернула из российского плена еще 50 военных (ВИДЕО)

Украина вернула из российского плена еще 50 военных (ВИДЕО)

Очередной обмен пленными состоялся между Украиной и Россией в четверг, 24 ноября. Из российского плена удалось вернуть 50 украинских военных.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди освобожденных 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – пограничников, 2 из ТРо.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", - отметил Ермак.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена еще 50 военных (ВИДЕО)

Он подчеркнул, что Киев продолжает работать над освобождением из плена всех.

Служба безопасности показала кадры по обмену пленными 24 ноября.

Напомним, очередной обмен пленными произошел между Украиной и РФ 23 ноября, домой вернулись 35 военных и один гражданский.

Автор:
Нина Комащенко