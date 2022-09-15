США ввели санкції проти Кадирова та його родини, кримських "суддів" та голів важливих фінструктур РФ

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США віднесло до осіб, на яких накладено санкції у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, ще 22 фізичних та 2 юридичних осіб, а також наклало на РФ секторальні санкції у сфері квантових обчислень. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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У списку фігурують особи, які сприяли російській агресії як до, так і після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Серед них - створена російськими неонацистами диверсійно-штурмова розвідгрупа "Русич", яка воювала разом з російськими військовими проти України, у тому числі під Харковом у 2022 році, а також два її керівники (Олексій Мільчаков та Ян Петровський). Також у ньому присутні:

• Володимир Комлєв - голова правління та гендиректор "Національної системи платіжних карток", яка належить Центральному банку РФ і є оператором платіжної системи "Мір"

• Віктор Жидков – голова правління Національного розрахункового депозитарію РФ

• Едді Астанін – голова правління Національного клірингового центру, що виконує роль клірингової організації та центрального контрагента на російському фінансовому ринку (до 2020 року Астанін очолював НРД)

• Андрій Мельников – гендиректор Російського агентства зі страхування вкладів

• Марія Львова-Бєлова – уповноважений президента Росії з прав дитини. Зазначається, що вона керувала діями Росії щодо депортації тисяч українських дітей до Росії, зокрема, курирувала організацію насильницького усиновлення українських дітей російськими сім'ями, так зване "патріотичне виховання" українських дітей, внесення законодавчих змін, спрямованих на прискорення надання громадянства РФ українським дітям, а також навмисне вилучення українських дітей російськими силовиками. Ця громадянка також перебуває під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Швейцарії та Великобританії.

• Рамзан Кадиров – голова Чеченської Республіки в Росії. У Мінфіні США його описують як жорстокого воєначальника, про якого повідомлялося, що він пов'язаний із випадками тортур та вбивств, і мобілізував чеченців на війну в Україні.

"Публічно назвавши себе "піхотинцем Путіна", Кадиров був підвищений до звання генерал-лейтенанта за свою роль у вторгненні Росії в Україну. Союзні Кадирову чеченські підрозділи діяли в Бучі, де російські війська звірювали і руйнували будинки. Кадиров вербує для участі у військових діях Росії через клуби змішаних єдиноборств, що дозволяє йому та його підрозділам продовжувати свою діяльність в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Кадиров накопичив величезні статки завдяки своїм близьким відносинам з Путіним, зокрема має будинок в Об'єднаних Арабських Еміратах, приватний зоопарк, дорогі особисті автомобілі. Глава Чечні також перебуває під санкціями Австралії, Канади, ЄС, Японії, Швейцарії та Великобританії.

Крім нього, введено санкції проти трьох дружин Кадиров (Медні Кадирова, Фатіма Хазуєва та Амінат Ахмадова), трьох його дочок (Айшат, Каріна та Табарік) та двоюрідного брата чеченського лідера Турпал-Алі Ібрагімова. Вказано, що останній обіймав численні високі посади в Чечні і, за наявними даними, брав участь у позасудових стратах.

Також запроваджено санкції проти будинку моди Firdaws, який називає себе "першим національним модним брендом" Чечні і належить Айшат Кадировій, але спочатку була створена Медні Кадировою.

• Сергій Булгаков - "заступник прокурора та старший радник юстиції" так званої "Республіки Крим", до 2014 року - співробітник української прокуратури Криму, в Україні є підозрюваним у держзраді

• Андрій Долгополов – голова Київського районного "суду" Сімферополя, який працює під російською юрисдикцією

• Михайло Білоусов та Віктор Можелянський – "судді" того ж "суду". Вказано, що трійця вважається найактивнішими суддями у винесенні політично вмотивованих рішень та називаються "місіонерами Кремля". Усі вони брали участь у винесенні вироків щодо українських моряків, захоплених Федеральною службою безпеки РФ у листопаді 2018 року під час їхньої спроби пройти до Азовського моря.

• Марія Єрмакова – "суддя" Джанкойського районного "суду"

• Павло Крилло – "суддя" Гагарінського районного "суду" Севастополя

Вказано, що вони виносили суворі вироки членам груп релігійних меншин, включаючи Свідків Єгови, які суперечать міжнародному праву у сфері прав людини.

• Дмитро Грамашов – співробітник ФСБ РФ, який, зокрема, брав участь у масових обшуках у кримських татар та їх арештах, допомагаючи Росії у її політиці боротьби з проукраїнським населенням півострова

Вся власність та інтереси перелічених вище осіб у США або у володінні або під контролем осіб із США буде заблокована. Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать одному чи декільком підсанкціонним особам на 50% і більше, також блокуються. На території США, а також американцям заборонено проводити будь-які операції з активами підсанкційних осіб.

Крім цього, США заборонили з 15 жовтня експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США чи особою США, де б вона не знаходилася, послуг квантових обчислень будь-якій особі, яка перебуває в Росії.

"Крім того, Державний департамент ввів додаткові санкції щодо російських компаній, що підтримують можливості квантових обчислень, які допомагають підтримувати російську військову машину. У сукупності ці дії США ще більше підірвуть здатність РФ відтворювати свої збройні сили за допомогою передової технологічної підтримки, на яку вона раніше покладалася з боку США", - сказано у повідомленні.

Паралельно з цим американський Мінфін ввів проти Росії секторальні санкції щодо сфери квантових обчислень: тепер США зможуть накладати санкції на будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка вирішила діяти або діяла в цьому секторі економіки РФ.