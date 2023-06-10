СБУ сообщила о подозрении "министру транспорта" из Крыма и еще семи коллаборантам

Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще восьми коллаборантов. Среди них так называемый "министр транспорта" Крыма и гауляйтер Северодонецка, предатели Луганщины и Харьковской области. СБУ проводит все возможные мероприятия по привлечению злоумышленников к ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что назначенный "министр транспорта Республики Крым", возглавил псевдоучреждение в апреле этого года по протекции предателя Аксенова. Он получал оказания из Москвы, согласно которым должен был обеспечивать логистику опрокидывания русских войск с территории полуострова на южный фронт.

Также подозрение получил гауляйтер Северодонецкий, который после оккупации города добровольно сотрудничал с врагом и согласился на новую должность. Ведомство отмечает, что он был мэром Брянки еще при Януковиче, а затем остался на оккупированной территории.

Кроме него, СБУ разоблачила бывшего должностного лица милиции, который в ноябре 2014 года присоединился к террористической группировке "ЛНР", а в марте 2022 года он возглавил "отдел полиции" в оккупированном Новоайдаре, где насаждал кремлевский режим и подавлял движение сопротивления.

Предатели уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственное предательство) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

Еще одной вражеской приспешницей оказалась жительница временно оккупированного Троицкого Луганской области. При захвате поселка она добровольно согласилась возглавить "управление бухгалтерского учета и финансового обеспечения" и работать в составе местной оккупационной администрации РФ.

Остальные коллаборанты были разоблачены в Херсонской области. Во время оккупации трое херсонцев решили сотрудничать с оккупантами и заняли руководящие "должности" в созданной захватчиками "избирательной комиссии". Предатели открыли "избирательные участки" в нескольких местных школах и больницах и фальсифицировали голоса в пользу страны-агрессора.

После освобождения Херсонщины коллаборанты скрылись на временно захваченной части региона. СБУ заочно сообщили всем фигурантам о подозрениях по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).