СБУ посылает коллаборантам сигнал: «Тюрьма или гроб», - эксперт

СБУ сузила для коллаборантов выбор будущего – либо ликвидацию, либо арест. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

«Тюрьма или гроб»: СБУ не только системно зачищает коллаборантов, но и предлагает варианты. Причем глава СБУ Василий Малюк в одном из своих интервью даже агитировал за один из них, вспоминая украинскую народную поговорку: «Лучше, когда двое ведут, чем когда четверо несут», - акцентирует политолог.

«О чем думает российский коллаборант, отскакивая от асфальта другого взорванного СБУ предателя? Какие мысли в его голове, когда он читает сообщение об аресте украинской Службой еще одного «чиновника РФ» в уже уволенном Херсоне? «Следующим будут отстегивать меня или я дотяну до тюрьмы?» – это единственный вопрос, который беспокоит сейчас прислужников россиян», – считает Загородний.

Эксперт подчеркивает, что из-за действий СБУ, в России есть проблемы не только с набором новых коллаборантов, но и с тем, чтобы удержать старых. «90% удачного хлопка на оккупированной территории – авторства СБУ. И с каждой новой ликвидацией выбор между тюрьмой и гробом становится все более очевидным и актуальным. Главное успеть его сделать», – резюмирует Загородний.

Напомним, ранее СБУ подорвала известного коллаборанта Сергея Дидоводюка, заместителя руководителя штаба «Мы вместе с россией». Также была ликвидирована его дочь – заместитель «главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка». На этот раз СМИ не только опубликовали информацию, что за взрывом стоит СБУ, но и предоставили эксклюзивные фото взрывчатки, вызвавшей «хлопок».