СБУ арестовала активы белгородского депутата более чем на 180 млн грн

Служба безопасности Украины арестовала украинские активы агропредприятия "Агро-Белогорье", которая принадлежит заместителю председателя Белгородской областной думы РФ Владимиру Зотову. Общая сумма арестованного имущества составляет более 180 млн грн.

Об этом сообщает СБУ.

Согласно сообщению, речь идет о производственных и складских помещениях площадью 13 тыс. кв, которые находятся на территории Днепропетровской и Херсонской областей, 16 транспортных средств и 4 млн грн на банковских счетах предприятия.

Чиновник причастен к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. Несмотря на то, что он "переписал" бизнес на своих родственников, Зотов сохранил контроль за деятельностью предприятия и неоднократно организовывал сбор продуктов питания и военного обмундирования для передачи оккупационным войскам, находящимся на территории Украины.

В России Зотов развернул информационную кампанию. Сообщение, о оказанной помощи армии РФ, он размещал на своих страницах в соцсети "Вконтакте", Telegram-канале.

При этом Зотов подчеркивал, что основная часть продукции передается с предприятий его холдинга. В ходе обысков в офисе подконтрольного Зотову украинского агрохолдинга, а также в помещениях и автомобилях директора и бухгалтера предприятия обнаружены доказательства преступной деятельности фигуранта.

Следователи Службы безопасности сообщили депутату РФ о подозрении по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) Уголовного кодекса. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.