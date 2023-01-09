СБУ арестовала имущество бывшего министра образования Дмитрия Табачника более чем на $ 2 млн

По материалам следователей Службы безопасности наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что общая сумма арестованных активов составляет более 2 млн дол. Это, прежде всего, недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Для того, чтобы "скрыть" свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, Табачник заранее "переписал" их на своих родственников.

Впрочем, СБУ разоблачила эту "схему" и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.

Среди них:

½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счёт на 147 тыс. дол.

Напомним, что в ноябре прошлого года по материалам СБУ Табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Для этого лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства РФ по обеспечению вооруженной охраны "избирательных участков".

В настоящее время предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.

Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.