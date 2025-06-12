17 объектов недвижимости и 13 люксовых авто: разыскали "отмытые" активы преступной группы

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало "отмытые" активы преступной группы, уклонявшиеся от уплаты налогов более чем на 38 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что ведомство разыскало активы членов организованной преступной группы, занимавшейся легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем.

По информации следствия, должностные лица прибегали к искусственному завышению валовых расходов предприятия, отражая в отчетности фиктивные операции, после чего легализовывали средства, полученные преступным путем.

Руководители одной из компаний организовали фиктивные соглашения с предпринимателями, чтобы искусственно увеличить свои расходы. Это позволило им уменьшить сумму налогов, которые должны были уплатить, и таким образом они уклонились от уплаты более 38 миллионов гривен.

Какие активы нашли

Работники Департамента выявления, розыска финансовых и других активов АРМА обнаружили и разыскали:

15 объектов жилой недвижимости;

2 объекта нежилой недвижимости;

13 люксовых автомобилей;

доли в уставных капиталах коммерческих предприятий.

АРМА уже направила информацию о разысканных активах в правоохранительные органы для дальнейшего наложения ареста на это имущество.

Также АРМА получило в управление 3,1 млн. гривен арестованных средств. Указанные средства изъяты в рамках уголовного производства по изготовлению и сбыту в Ровенской области фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах.