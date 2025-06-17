В Украине ужесточили ответственность за коррупционные преступления: Рада приняла закон

Во вторник, 17 июня, Верховная Рада приняла в целом законопроект №13271-1, касающийся усиления ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что принятый Закон изменяет Уголовный кодекс и ряд других законов, чтобы сделать антикоррупционную систему более жесткой и эффективной.

Административная ответственность за недостоверные данные в декларации

Увеличено пороговое значение суммы, при которой наступит административная ответственность за представление заведомо недостоверных сведений в декларации. Новый диапазон – от 454 тыс. до 2,271 млн грн (ранее было от 302 тыс. грн до 1,514 млн грн).

Уголовная ответственность за недостоверные данные в декларации

По части первой (декларирование недостоверной информации): уголовная ответственность теперь наступает при сумме недостоверных сведений от 2,271 млн. грн. до 7,750 млн. грн. (Ранее этот диапазон составлял от 1,514 млн грн до 6,056 млн грн).

По части второй (особенно большие размеры недостоверной информации): уголовная ответственность наступает при сумме недостоверных сведений свыше 7,570 млн. грн. (ранее это было более 6,056 млн. грн.).

Незаконное обогащение

Сумма активов, считающаяся незаконным обогащением и основанием для привлечения к ответственности, теперь снижена с 9,841 млн грн до 9,084 млн грн .

К ответственности за незаконное обогащение теперь могут быть привлечены и члены ВЛК и бывшие МСЭК, поскольку они включены в перечень лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Иски по незаконным активам

Увеличено пороговое значение для подачи гражданского иска по активам, законность приобретения которых вызывает сомнения. Теперь иск может быть подан, если разница между стоимостью активов и законными доходами должностного лица превышает 2,271 млн грн (ранее было 1,514 млн грн).

Военная служба

Теперь запрещается набирать в Вооруженные Силы и другие военные формирования лиц, обвиняемых в тяжких или особо тяжких коррупционных преступлениях и в отношении которых продолжается судебное производство.

Напомним, Кабинет министров утвердил механизм проверки на добродетель и мониторинг образа жизни должностных лиц таможенных органов.