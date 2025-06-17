В Україні посилили відповідальність за корупційні злочини: Рада ухвалила закон

У вівторок, 17 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на сайт Верховної Ради.

Зазначається, що прийнятий Закон змінює Кримінальний кодекс та низку інших законів, щоб зробити антикорупційну систему жорсткішою та ефективнішою.

Адміністративна відповідальність за недостовірні дані в декларації

Збільшено порогове значення суми, за якої наступатиме адміністративна відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації. Новий діапазон – від 454 тис. грн до 2,271 млн грн (раніше було від 302 тис. грн до 1,514 млн грн).

Кримінальна відповідальність за недостовірні дані в декларації

За частиною першою (декларування недостовірної інформації): кримінальна відповідальність тепер настає при сумі недостовірних відомостей від 2,271 млн грн до 7,750 млн грн. (Раніше цей діапазон становив від 1,514 млн грн до 6,056 млн грн).

За частиною другою (особливо великі розміри недостовірної інформації): кримінальна відповідальність настає при сумі недостовірних відомостей понад 7,570 млн грн. (Раніше це було понад 6,056 млн грн).

Незаконне збагачення

Сума активів, яка вважається незаконним збагаченням і є підставою для притягнення до відповідальності, тепер знижена з 9,841 млн грн до 9,084 млн грн.

До відповідальності за незаконне збагачення тепер можуть притягати й членів ВЛК та колишніх МСЕК, оскільки їх включено до переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Позови щодо незаконних активів

Збільшено порогове значення для подання цивільного позову щодо активів, законність набуття яких викликає сумніви. Тепер позов може бути поданий, якщо різниця між вартістю активів та законними доходами посадовця перевищує 2,271 млн грн (раніше було 1,514 млн грн).

Військова служба

Тепер забороняється набирати до Збройних Сил та інших військових формувань осіб, які обвинувачуються у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах і стосовно яких триває судове провадження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив механізм перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя посадових осіб митних органів.