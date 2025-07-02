У 97% випадків корупціонери отримують лише штраф: найбільший у аспіранта музичної академії з Києва.

Понад 2 тисячі судових рішень по корупціонерах було вже винесено цьогоріч. Це на 37% більше, ніж торік, проте все ще менше, ніж до початку великої війни. У 97% випадків корупціонери відбуваються штрафом. Найпоширеніша стаття — порушення фінансового контролю: чиновники або не подають декларації, або подають їх із помилками.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, 2 032 рішення винесли суди по справах про корупцію за пʼять місяців 2025 року.

Кількість рішень поступово зростає після великого спаду у 2022–2023 роках. Тоді подання декларацій було необов’язковим та відтермінованим, річна кількість рішень скоротилася майже втричі. Майже 5 тисяч рішень винесли суди після повернення обов’язкового подання декларацій у термін у 2024 році.

Де найчастіше карають за корупцію

В "Опендатабот" повідомляють, що найактивніше карають за корупційні правопорушення суди у Вінницькій області — там уже винесли 182 рішення, це 9% від загальної кількості.

Далі йдуть Одеська (168), лідер минулих років — Львівська (147), а також Дніпропетровська (116) та Київська (115) області.

Найпоширеніша стаття — порушення фінансового контролю

Аналітики зауважують, що понад 73% усіх рішень цьогоріч стосуються статті щодо порушення вимог фінансового контролю — 1487 (посадовці не подають або подають з порушеннями свої декларації). За рік таких рішень побільшало у 5 разів.

Натомість рішень за хабарі, поменшало майже удвічі — до 347. А за порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, суди карають майже на 80% рідше. Цьогоріч це лише 70 рішень.

Які покарання

У переважній більшості випадків — 97% — корупціонерам призначають просто штраф. Натомість реальні терміни ув’язнення отримали лише 44 особи.

Суми штрафів залежать від порушення та мають чималий розбіг: від 850 грн до 680 тисяч грн. Те саме стосується й термінів позбавлення волі за корупцію: від 1 до 10 років.

Наразі цьогоріч найбільший штраф отримав аспірант музичної академії з Києва. Він за винагороду пропонував іноземним студентам допомогу зі вступом, навчанням та захистом робіт і отримав штраф у розмірі 680 тисяч грн.

Водночас військовослужбовець на Сумщині отримав найбільший термін позбавлення волі за корупційні дії. Сержант був відповідальним за матеріальне забезпечення і отримавши під звіт пристрій нічного бачення та тепловізор, вирішив його привласнити, а згодом продати. Суд й присудив йому 10 років позбавлення волі.

Реєстр корупціонерів

Людина, яка потрапляє до Реєстру корупціонерів, вноситься туди довічно. Проте є декілька підстав, через які можуть виключити дані з реєстру:

скасування чи виправдання рішення суду,

скасування постанови,

участь людини у захисті держави під час війни у будь-якому військовому підрозділі тощо.

У рештах випадків дані про людину перебуватимуть в Реєстрі вічно — навіть якщо йдеться про незначне порушення, як-от - у держслужбовця, який одного разу несвоєчасно подав декларацію.

Втім нещодавно Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Ситник проти України» від 24 квітня 2025 року ухвалив резонансне рішення на користь заявника та визнав Україну винною у порушені права людини.

Так, суд постановив, що довічне внесення заявника до Реєстру корупціонерів та «навішування ярлика корупціонера» у цій справі становило втручання у його право на повагу до приватного життя: завдавало шкоди його професійній та суспільній репутації, підривало довіру до його професійних зусиль і досягнень, ставило під сумнів його моральні цінності.

Нагадаємо, 17 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.