97% корупціонерів отримують покарання у вигляді штрафу: найбільший у 34 тисячі

За даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів), за 4 місяці 2026 року було винесено 814 судових рішень корупціонерам. Це на 27% менше, ніж за аналогічний період торік. Понад 90% усіх судових рішень стосуються проблем із деклараціями. В усіх справах цьогоріч порушники відбулись лише штрафами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 814 судових рішень у справах про корупцію винесли суди цьогоріч. Втім це все ще майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Справи про хабарі займають лише 6% від усіх рішень

9 із 10 справ цьогоріч стосуються порушень фінансового контролю — тобто проблем із деклараціями, несвоєчасного подання документів або помилок у звітності. Так, 742 такі справи було розглянуто судами за перші 4 місяці 2026 року. Це 91% від загальної кількості справ щодо корупції цьогоріч.

Натомість справи безпосередньо про хабарі займають лише 6% від усіх рішень. Ще 3% припадає на конфлікти інтересів.

Як карають корупціонерів

В "Опендатабот" зауважують, що всі судові рішення цьогоріч завершилися штрафами. Жодного позбавлення волі, громадських робіт чи обмеження свободи за перші 4 місяці 2026 року. Найменший штраф становив 850 гривень, найбільший — 34 тисячі.

Один із таких максимальних штрафів отримала жінка, яка на пункті пропуску «Мамалига» у Чернівецькій області намагалася за 300 євро «домовитися» з прикордонником про безперешкодний виїзд за кордон. Гроші вона передала просто у службовому кабінеті, однак офіцер відмовився від хабаря та повідомив про злочин. Суд призначив їй 34 тисячі гривень штрафу, а самі 300 євро конфіскували на користь держави.

Такий самий штраф отримав і військовослужбовець із Черкащини, який після ДТП на службовому авто у нетверезому стані намагався відкупитися від патрульних за 100–200 доларів. Чоловік не зупинявся навіть після попереджень про кримінальну відповідальність та продовжував пропонувати гроші поліціянтам, за що й отримав штраф.

Де найактивніше карають порушників

За даними аналітиків, цьогоріч найбільш активно карають порушників суди на Львівщині: кожне 10 судове рішення щодо корупції зафіксували на Львівщині або 79 випадків. Далі йдуть:

Дніпропетровщина (67 рішень),

Харківщина (56), Київщина (54),

Одещина (48).

Загалом цьогоріч винесли вже на 27% менше судових рішень щодо корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, ніж за той самий період торік. Водночас 2025 був рекордним: 4 086 рішень винесли суди за весь 2025 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Хоча переважна більшість покарань у 2025 році також завершилася штрафами (97% справ), реєстр містив і значно суворіші вироки. Торік суди призначали реальні строки ув’язнення, громадські роботи, обмеження волі та іспитові строки.

Так, військовослужбовець на Сумщині отримав найбільший термін позбавлення волі за корупційні дії. Сержант був відповідальним за матеріальне забезпечення і отримавши під звіт пристрій нічного бачення та тепловізор, вирішив його привласнити, а згодом продати. Суд й присудив йому 10 років позбавлення волі.