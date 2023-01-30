СБУ задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Харькову и собирал данные про ВСУ

Служба безопасности задержала в Харькове российского агента, собиравшего информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что полученные сведения злоумышленник переправлял оккупантам в виде электронных координат и отметок на карте через Telegram. Эта информация требовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Харькову.

Агент был задержан вблизи объекта критической инфраструктуры на попытке очередного сбора закрытых данных для агрессора.

По данным следствия, вражеским сообщником оказался безработный местный житель, которого представитель РФ привлек к противоправной деятельности в ноябре 2022 года.

"Для выполнения задач врага агент обходил территорию города и скрыто наблюдал за подразделениями украинских защитников, а также фиксировал их локации. Во время следственных действий у злоумышленника обнаружен смартфон с доказательствами переписки с агрессором", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). Задержанному грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Балаклее разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя районного отделения по распределению электроэнергии компании "Харьковоблэнерго".