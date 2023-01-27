СБУ разоблачила коллаборанта, отвечавшего за электропитание Балаклеи во время оккупации

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированной Балаклее разоблачили на сотрудничестве с врагом руководителя районного отделения по распределению электроэнергии компании "Харьковоблэнерго".

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Как говорится в сообщении спецслужбы, 45-летний мужчина по собственной инициативе пошел на сотрудничество с захватчиками и с начала оккупации проводил свою хозяйственную деятельность во взаимодействии с незаконной "военно-гражданской администрацией" города.

Злоумышленник принимал непосредственное участие в заседаниях и служебных совещаниях оккупационной администрации, согласовывал с ней все свои действия и решения. Выполняя задачи врага, он организовывал работу электрораспределительных сетей на оккупированной территории района, а также обеспечивал заживление электрической энергией органов оккупационных властей и вооруженных подразделений РФ.

"К тому же коллаборант стремился взять под свой контроль все вопросы электропитания на территории района: от распределения и подключения до сбыта и расчетов с потребителями. Для этого он убеждал оккупантов создать новое районное электроэнергетическое предприятие под своим руководством и агитировал сотрудников оформляться на работу на него", – говорят в СБУ.

Фигуранту сообщено о подозрении по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти на оккупированной территории). Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: СБУ

Как указывают в Харьковской областной прокуратуре, расследованием дела занимаются следователи Харьковского районного управления полиции №3 при оперативном сопровождении сотрудников областного УСБУ и процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры Харькова.

Напомним также, что ранее в январе был разоблачен бывший инженер Балаклейского райавтодора, который во время оккупации города поддержал оккупантов и был назначен руководителем созданного ими "дорожно-ремонтного предприятия".