СБУ викрила колаборанта, що відповідав за електроживлення Балаклії під час окупації

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області під час стабілізаційних заходів в деокупованій Балаклії викрили на співпраці з ворогом керівника районного відділення з розподілу електроенергії компанії "Харківобленерго".

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, 45-річний чоловік за власною ініціативою пішов на співпрацю з загарбниками та від початку окупації проводив свою господарську діяльність у взаємодії з незаконною "військово-цивільною адміністрацією" міста.

Зловмисник брав безпосередню участь у засіданнях і службових нарадах окупаційної адміністрації, погоджував з нею всі свої дії та рішення. Виконуючи завдання ворога, він організовував роботу електророзподільчих мереж на окупованій території району, а також забезпечував заживлення електричною енергією органів окупаційної влади і збройних підрозділів РФ.

"До того ж колаборант прагнув взяти під свій контроль усі питання електроживлення на території району: від розподілу і підключення до збуту і розрахунків зі споживачами. Для цього він переконував окупантів створити нове районне електроенергетичне підприємство під своїм керівництвом та агітував працівників оформлятися на роботу до нього", - кажуть в СБУ.

Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на окупованій території). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Як вказують в Харківській обласній прокуратурі, розслідуванням справи займаються слідчі Харківського районного управління поліції №3 за оперативного супроводу співробітників обласного УСБУ та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова.

Нагадаємо також, що раніше у січні було викрито колишнього інженера Балаклійського райавтодору, який під час окупації міста підтримав окупантів і був призначений керівником створеного ними "дорожньо-ремонтного підприємства".