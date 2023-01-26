В Киеве поймали основателя мошеннического сайта по продаже техники Ukrbay

Дарницкое управление полиции Киева при оперативном сопровождении столичной киберполиции разоблачило 37-летнего уроженца Донецка, который под видом осуществления интернет-продаж завладел средствами граждан.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, при процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры мужчине было сообщено о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый в 2022 году основал интернет-сайт Ukrbay и разместил на нем ложные объявления о продаже компьютеров, бытовой техники и других непродовольственных товаров.

Злоумышленник требовал от доверчивых покупателей полную предоплату за выбранный товар. Оплата поступала на банковские карты, оформленные на его близких родственников. Таким образом, мужчина обманул более 60 граждан и завладел их средствами на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Фото: Киевская городская прокуратура

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого была изъята компьютерная техника, с которой осуществлялось администрирование интернет-сайта, и банковские карты, на которые перечислялись средства.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и принимаются меры по установлению всех потерпевших от мошеннических действий. За совершенное мужчине грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним также, что год назад полиция и Служба безопасности Украины обнаружила в тюрьме в Виннице преступную группу, воровавшую деньги граждан через фишинговые сайты, визуально имитировавшие популярные торговые платформы. А перед этим в фиктивной продаже товаров в интернете были разоблачены заключенные одной из исправительных колоний Львовской области.