Общество 20 минут назад

Во львовской тюрьме нашли интернет-мошенников: "продавали" товары и "устраивали" на работу

Заключенные в колонии спокойно пользовались телефонами и планшетами, дуря голову "лохам", чем "заработали" себе на новый срок

Фото: киберполиция
Фото: киберполиция
Фото: киберполиция
Фото: киберполиция
Фото: киберполиция
Фото: киберполиция

Четверых заключенных, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний Львовской области, поймали на мошенничестве в интернете.

Как сообщает департамент киберполиции Нацполиции, фигуранты размещали в социальной сети объявления о предоставлении различных услуг, в частности, по трудоустройству за рубежом, содействию в изготовлении документов, а также продаже товаров.

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Отмечается, что главным условием была предоплата, однако после получения денег злоумышленники удаляли объявления и прекращали общение с клиентами.

В среднем сумма предоплаты составляла около 5 тысяч грн. Указано, что от деятельности мошенников пострадали жители разных регионов Украины. Общая сумма ущерба сейчас устанавливается.

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Сотрудники полиции при содействии Западного межрегионального управления Минюста и работников исправительной колонии провели обыски по месту отбывания наказания злоумышленников.

У них изъяли мобильные телефоны, планшеты, банковские карты и "черновые" записи. К проведению обысков также был привлечен батальон спецназа "ТОР" патрульной полиции.

Участникам преступной группировки объявлено о подозрении по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Также организатору дополнительно уведомлено о подозрении по части 2 статьи 255-1 (установление или распространение преступного влияния) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до 12 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

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Напомним также, что в Одессе ранее поймали женщину, "продававшую" вымышленные автомобили из США и присваивавшую деньги себе.

В Херсоне же правоохранители разоблачили арестантов следственного изолятора, которые под видом работников банка звонили людям и узнавали реквизиты их карточек.

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