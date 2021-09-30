Одесситка "продавала" вымышленные автомобили из США, присваивая деньги себе

В Одессе правоохранители уличили местную жительницу в мошенничестве путем фиктивной продажи автомобилей, якобы покупаемых и ввозимых ею из США. Об этом сообщает Главное управление полиции в Одесской области.

"Одесситка уверяла пострадавших, что может купить на аукционе автомобили из США и переправить их в Украину. Полученную предоплату она тратила на собственные нужды, не собираясь выполнять обещанное", — говорится в сообщении.

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Отмечается, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов, правонарушительница имитировала предпринимательскую деятельность — арендовала офисное помещение, в котором якобы предоставляла полный пакет услуг по подбору, перевозке и растаможке авто "под ключ". Средства женщина получала как наличными, так и переводом на банковские карточки.

Правоохранители установили факт мошенничества в отношении двух потерпевших, ей вменяют мошенничество на 1 млн грн.

Полиция призывает граждан, которые также пострадали от действий злоумышленницы, обратиться с соответствующим заявлением в отделение полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 (улица Черноморского казачества, 31) по телефонам (048) 779-42-58, (048) 723-44-56 или 102.

Сейчас женщине объявили подозрение по частям 2 и 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное повторно и в крупном размере), ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Разоблачением подозреваемой занималось управление противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями указанного отделения полиции на Пересыпи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры.

Напомним также, что в Кривом Роге полиция разоблачила сотрудниц финкомпании, которые "заработали" более 1 млн грн на фиктивных кредитах.