Страхование и финуслуги 1 час назад

В Кривом Роге сотрудницы финкомпании на фиктивных кредитах "заработали" более 1 млн грн

Фигурантки работали кредитными менеджерами финансовой компании и оформляли фиктивные кредиты на граждан

Фото: Lexinform Фото: Lexinform
Фото: Lexinform

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили противоправную деятельность сотрудников финансовой компании, которые оформляли повторные кредиты на клиентов без их ведома и впоследствии присваивали эти деньги.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, трое жительниц Кривого Рога в возрасте 25-28 лет, которые работали кредитными менеджерами финансовой компании, оформляли повторные кредиты на клиентов финансовой компании, которые ранее пользовались ее услугами и уже находились в базах учреждения.

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В дальнейшем, имея доступ к программному комплексу, они загружали личные документы потерпевших и подделывали их подписи на кредитном договоре. Затем вносили договор в базу финансовой компании и получали деньги вместо пострадавших.

От действий сотрудниц финкомпании пострадало 65 человек. Сумма нанесенного ущерба составляет более 1 млн грн.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 190 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении участников организованной группы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что киберполиция совместно с Министерством цифровой трансформации разоблачили жительницу Днепропетровской области, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других граждан.

Напомним, весной сотрудники киберполиции разоблачили преступную группировку, участники которой похитили у граждан 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт.

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