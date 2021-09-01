Общество 60 минут назад

Дело ОПГ, три года державшей киевлянина в плену ради квартиры, передали в суд

Обвиняемые оказались причастны к четырем эпизодам завладения недвижимостью в столице

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

Шевченковская окружная прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые мошенническим путем завладели четырьмя объектами недвижимости в столице, в том числе путем незаконного лишения свободы ее владельцев.

Как говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры, им вменяют часть 2 статьи 146, часть 4 статьи 190 и часть 3 статьи 358 Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Согласно материалам обвинения, в течение 2017-2021 годов они с целью завладения столичной недвижимостью отслеживали информацию об одиноких киевлянах и лиц с наркотической или алкогольной зависимостью, выбирая среди них потенциальных жертв.

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Для реализации преступного плана злоумышленники насильно удерживали потерпевших в частном доме на территории Николаевской области, регулярно применяя к ним как психологическое, так и физическое насилие.

Одного из них участники преступной группы незаконно удерживали в доме почти три года с целью завладения принадлежащей ему квартирой. Все это время мужчину разыскивали как без вести пропавшего.

В целом на протяжении указанного периода злоумышленникам удалось завладеть четырьмя объектами недвижимости на общую сумму более 5,5 млн грн, среди которых и квартира, находившаяся в коммунальной собственности Киева как выморочное наследство.

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Кроме того, в ходе следствия правоохранители предупредили еще одну попытку мошеннического завладения квартирой стоимостью 1,2 млн грн.

В группе был и четвертый участник, материалы по которому были выделены в отдельное производство. Он объявлен в розыск.

Напомним, 1 апреля полиция сообщила о задержании уроженцев Николаевской и Запорожской областей 1958, 1974 и 1969 годов рождения, которые три года удерживали без вести пропавшего в 2017 году киевлянина. В помещении злоумышленников правоохранители нашли еще одного жителя Киева, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме. Более того, сообщалось, что в полицию обратилась еще одна женщина, заявившая, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму ее поселили в частный дом в одном из сел Николаевской области.

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