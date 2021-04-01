В Николаеве полиция освободила киевлянина, которого три года держали в плену ради квартиры

Сотрудники Шевченковского управления полиции Киеве при содействии работников Главных управлений полиции в Запорожской и Николаевской областях задержали группу злоумышленников, которые ради завладения квартирой в столице незаконно лишили свободы киевлянина. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Потерпевший находился в списках без вести пропавших с 2017 года. Полиция получила оперативную информацию о местонахождении разыскиваемого в Николаеве. Во время следственных действий в помещении злоумышленников обнаружили 52-летнего потерпевшего, а также 49-летнего киевлянина, которого, вероятно, также насильно удерживали в доме.

Задержаны трое правонарушителей: это уроженцы Николаевской и Запорожской областей 1958, 1974 и 1969 годов рождения. Фигурантов доставили в Киев для следственных действий и установления роли каждого. Следователи готовят им объявления о подозрении.

Дело ведется по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе неотложных следственных действий к нам обратилась еще одна гражданка, которая сообщила, что эти же люди мошенническим путем завладели ее домом, а саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевской области. Сейчас мы проверяем причастность преступной группы к этой мошеннической схемы и к аналогичным преступлениям на территории Украины", — заявил также руководитель столичного главка Андрей Крищенко.

Напомним также, что 20 марта полиция задержала пять человек по подозрению в незаконном лишении людей в "реабилитационном центре" в пригороде Киева.