Пытали утюгом и ножом: под Киевом задержали пять разбойников, напавших на семью бизнесмена

Полиция Киевской области задержала в ходе спецоперации членов вооруженной группировки, совершивших разбойное нападение на семью предпринимателя. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 30 ноября бандиты ворвались в дом бизнесмена в селе Лубянка Бородянского района. Там злоумышленники около часа жестоко издевались над семьей — пытали утюгом и резали ножом, требуя информацию о том, где хозяева хранят деньги.

Они отобрали у семьи все сбережения — 3 тысячи долларов, 8 тысяч гривен, ювелирные изделия и другие ценности. На этом злоумышленники не остановились — завладели двумя автомобилями, которые были припаркованы во дворе, и только после этого скрылись.

На установление и задержание причастных к дерзкому преступлению полиции понадобилось 16 дней круглосуточной работы. В операции участвовали оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Следственного управления областной полиции, а также подразделения уголовного анализа, оперативно-технических мероприятий и оперативной службы по силовой поддержке спецподразделения КОРД и бойцов полка полиции особого назначения облполиции.

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В состав преступной группы входили четверо жителей Ирпеня, а ее лидером был 31-летний киевлянин. До этого он уже был осужден за кражу из квартиры и грабеж. Кроме того, некоторые из участников банды ранее участвовали в рейдерских захватах.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники полиции изъяли девять единиц оружия, в том числе автоматического, а также балаклавы, перчатки, спецодежду, спецсредства, стяжки, ювелирные изделия и часы, деньги, в том числе в иностранной валюте.

Также изъято шесть транспортных средств, в том числе и автомобиль, на котором злоумышленники прибыли в Лубянку для упомянутого нападения. Похищенные автомобили полицейские разыскали в лесополосе примеро в 7 км от места преступления.

Сейчас лидер и члены банды задержаны помещены в изолятор временного содержания. Открыты производства по части 4 статьи 187 (разбой), статье 257 (бандитизм) и части 3 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

После всех необходимых процессуальных мероприятий действиям злоумышленников будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация. Полиция проверяет задержанных на причастность к совершению других преступлений на территории Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избраним меры пресечения.

Напомним, ранее черновицкая полиция задержала фермера, собиравшегося "выбить" деньги из другого бизнесмена.